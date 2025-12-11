Die Gesamtleistung stieg in dem im September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr um 8,0 Prozent auf 1,20 Milliarden Franken, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Zwar sei die Verfügbarkeit der Produktionsanlagen im Vergleich zum Vorjahr tiefer gewesen, doch die im Voraus vereinbarten Preise lagen höher.