«CKW ist gut aufgestellt, aber auch wir müssen unser PV- und Wärmegeschäft an die veränderte Marktsituation anpassen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben», sagte der Sprecher. Dies führe dazu, dass ein Teil der in den vergangenen Jahren aufgebauten Stellen wegfällt. In den vergangenen fünf Jahren hatte das Unternehmen den Personalbestand im Bereich Gebäudetechnik stark ausgebaut, von 800 auf 1400 Mitarbeitende.