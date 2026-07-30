Einig sind sich die Analysten auch in der Bedeutung für Clariant. Die sei ein bedeutender Erfolg, heisst es etwa bei Jefferies und Barclays. Für den Jefferies-Analysten stellt das aktuelle Urteil einen «ersten nennenswerten juristischen Erfolg für die Beklagten in den laufenden Folgeklagen auf Schadensersatz» dar, das zudem anderen Gerichten bei der Beurteilung von Kausalität und Schadenshöhe als nützlicher Anhaltspunkt dienen könnte. «Der allgemeine Rechtsstreit bleibt aber ungelöst, da noch viele hohe Schadenersatzforderungen anhängig sind», schränkt er ein.