Die Papiere des Spezialchemieherstellers Clariant heben am Dienstag ab. Die Muttenzer hatten am Morgen Zahlen zum ersten Quartal 2025 vorgelegt, die in Sachen Profitabilität deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen. Und die Aussagen zu den (eher geringen) Auswirkungen der US-Zölle stützen ebenfalls.