Das von Clariant abgelieferte Bild sei gemischt, heisst es etwa in einem Kommentar von Bernstein. Während die stabil gebliebenen Verkaufsvolumen in etwa so erwartet worden seien, habe die zugrunde liegende, vergleichbare operative Gewinnmarge (EBITDA) nicht erfüllt. Nach dem Anstieg im Anschluss an die Jahrestiefs sei die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz relativ stolz bewertet. Daher gebe es im Aktienkurs auch kaum Raum für Enttäuschungen, seien sie noch so klein.