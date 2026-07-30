Klagewelle rollte 2023 an

Mit der Busse war die Angelegenheit allerdings nicht erledigt. Im Herbst 2023 reichte Shell als erstes Unternehmen eine Schadenersatzklage gegen Clariant und die drei Mitbeklagten ein. Verlangt wurden bis zu eine Milliarde Euro. Der Mineralölkonzern machte geltend, durch das Kartell finanziell geschädigt worden zu sein.