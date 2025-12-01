Beim Spezialchemie-Konzern Clariant kommt es zu einem Wechsel bei der Führung der Geschäftseinheit Care Chemicals. So wird Marcelo Lu im Januar 2026 als President Designate Care Chemicals & Americas zum Unternehmen stossen und künftig auch der Geschäftsleitung angehören, wie Clariant am Montag mitteilte. Er folgt auf Christian Vang, der 2026 in den Ruhestand geht.