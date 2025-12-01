Vang werde den Bereich während einer sechsmonatigen Übergangsphase weiterhin führen, heisst es weiter. Anschliessend werde er Clariant für weitere sechs Monate in beratender Funktion unterstützen.
Sein Nachfolger Lu bringe internationale Managementerfahrung aus verschiedenen Führungsrollen bei BASF mit, so die Meldung. Die Kontinuität des Geschäfts sei damit gewährleistet, und die Wachstumspläne der Einheit würden weiter vorangetrieben. Care Chemicals ist Clariants grösste Geschäftseinheit mit rund 4000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 2,2 Milliarden im Geschäftsjahr 2024.
an/cg
(AWP)