Auf dem Weg dorthin peilt Clariant in 2024 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich (in Lokalwährung) an. Die EBITDA-Marge soll gleichzeitig auf rund 15 Prozent verbessert werden. Gar 16 Prozent wären es ohne weitere Verluste aus dem Bioethanol-Abenteuer.