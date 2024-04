Lucas Meyer Cosmetics wird den Angaben zufolge ab dem 2. April 2024 in der Geschäftseinheit Care Chemicals konsolidiert. Die Akquisition wurde durch die Emission einer vorrangig unbesicherten Anleihe in Höhe von 350 Millionen Franken im März 2024 sowie durch eine Brückenfinanzierung in mehreren Währungen finanziert, die vorbehaltlich der Marktbedingungen im Jahr 2024 refinanziert werden soll. Clariant erwartet nach Abschluss der Transaktion keine Änderung ihres Investment-Grade-Ratings.