Neuer Plattformkunde

Ausser ihren 14 Mitgliederbanken bietet die Clientis ihre Service-Plattform auch an mittlerweile sieben weitere Bankinstitute an. Neu dazu gewonnen wurde im vergangenen Jahr die Zürcher Landbank (ZLB) nach der Berner DC Bank im Jahr 2022. Nicht abgeneigt wäre Clientis, die «Business-to-business»-Kunden von einem vollständigen Wechsel in die Clientis-Gruppe zu überzeugen, räumte der Finanzchef ein.