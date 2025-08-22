Dafür konnten die Bankinstitute bei den Hypotheken und den Kundengeldern wachsen. Die Kundengelder nahmen um 2,7 Prozent auf 10,5 Milliarden Franken zu per Mitte Jahr. Auch die Ausleihungen stiegen um 2,1 Prozent auf 12,5 Milliarden Franken, vor allem dank dem Kerngeschäft Hypotheken. Dieses legte mit rund 12 Milliarden um 2,7 Prozent zu.