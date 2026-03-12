Während die Erträge insgesamt leicht zulegten, erhöhte sich der Geschäftsaufwand deutlicher - und zwar um 2,7 Prozent auf 114,7 Millionen. Die Cost/Income-Ratio- also das Verhältnis von Geschäftsaufwand zum Betriebsertrag - verschlechterte sich vor Abschreibungen auf 56,9 Prozent von 55,8 Prozent 2024. Damit liegt die für die Banken wichtige Kennzahl aber weiter unter der eigenen Zielmarke von 60 Prozent.