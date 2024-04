Mit einem Kursplus von gut vier Prozent auf 173 Euro schafften es die SAP-Papiere am Dienstagvormittag an die Dax-Spitze. Dabei zogen die schwer gewichteten Aktien den deutschen Leitindex mit nach oben - dieser knüpfte mit plus 0,7 Prozent an seinen jüngsten Erholungsversuch an. Bis zum Ende März erreichten Rekordhoch von gut 184 Euro fehlt den SAP-Aktien zwar noch ein gutes Stück, für 2024 steht nun aber wieder ein Kursanstieg von fast einem Viertel auf dem Zettel.