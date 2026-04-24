Fleischhacker war seit 2018 Geschäftsführer der Wiener Zeitung, wie CNBC DACH am Freitag mitteilte. Beim Unternehmen soll er den Aufbau der neuen deutschsprachigen Plattform für Wirtschafts- und Finanzjournalismus mitgestalten. Anfang 2026 hatte der US-Sender bekannt gegeben, einen deutschsprachigen Ableger aufbauen zu wollen.