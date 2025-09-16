Der Wechsel von Liberatore könnte die Fehde nun weiter anheizen. Er war bei xAI unter anderem stark in die Fundraising-Aktivitäten eingebunden sowie in die Erweiterung eines Rechenzentrums in Memphis. Bei OpenAI wird Liberatore jetzt die geplanten milliardenschweren Investitionen in die KI-Infrastruktur mitdelegieren.