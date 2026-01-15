Starten soll «CNBC DACH» Anfang 2027, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Geplant sei eine deutschsprachige Multimediaplattform für Wirtschafts- und Finanznachrichten mit eigenem TV-Kanal. Geboten werden solle eine globale Wirtschaftsberichterstattung mit starkem regionalem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz
Die redaktionellen Aktivitäten würden aus Frankfurt, Zürich und Wien gesteuert, so das Communiqué weiter. Ergänzend seien Standorte in Berlin und München geplant.
Hinter dem Projekt steht neben der zum US-Konzern Versant gehörenden Marke CNBC das neu gegründete Unternehmen «C-DACH Business News Holding GmbH» mit Sitz in Wien. Gesellschafter seien der österreichische Unternehmer Alexander Schütz, Benjamin Lakatos vom Zuger Energieunternehmen MET Group sowie der Medienunternehmer Rusmir Nefic.
rw/to
(AWP)