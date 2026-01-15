Starten soll «CNBC DACH» Anfang 2027, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Geplant sei eine deutschsprachige Multimediaplattform für Wirtschafts- und Finanznachrichten mit eigenem TV-Kanal. Geboten werden solle eine globale Wirtschaftsberichterstattung mit starkem regionalem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz