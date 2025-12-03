Dennoch lobte er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Der habe angekündigt, die Regeln für Unternehmen zu vereinfachen. Galvin nahm die Politik in die Pflicht. «Am Ende misst man jemanden, nicht an dem, was sie sagen, sondern an dem, was sie tun.» Der Standort könne attraktiv sein, man müsse ihn nur anders gestalten. «Die Bundesregierung macht nicht genug, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.» Andere Länder leisteten mehr, um Investoren anzulocken.