Der US-Getränkekonzern Coca-Cola wird aufgrund gut laufender Geschäfte im zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Der US-Getränkeriese erwartet für 2024 nun ein organisches Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent, nach zuvor in Aussicht gestellten acht bis neun Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Die Führung hatte das Wachstumsziel bereits bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal erhöht. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie soll mit einem Plus von fünf bis sechs Prozent stärker zulegen. Zuvor hatte das Management ein Plus von vier bis fünf Prozent im Visier.