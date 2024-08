Coca-Cola HBC Schweiz gibt einen Abtritt aus dem Verwaltungsrat bekannt. Anna Diamantopoulou werde sich nach drei Jahren im Aufsichtsgremium per 16. September 2024 zurückziehen, teilte der Konzern am Freitag mit. Grund dafür sei ihre Kandidatur als Chefin der sozialdemokratischen Partei PASOK in Griechenland.