Der US-Getränkekonzern Coca-Cola will auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Das Management peilt 2026 beim Umsatz einen Zuwachs aus eigener Kraft von vier bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten haben bereits das obere Ende der Zielspanne auf ihren Zetteln. 2025 hatte das organische Umsatzplus 5 Prozent betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in diesem Jahr ebenfalls steigen, nachdem er im Schlussquartal die Erwartungen leicht übertroffen hatte. Die Aktie gab im frühen US-Handel um mehr gut zwei Prozent nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um fast zehn Prozent zugelegt.