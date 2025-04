Eine Umsatzschwäche in Lateinamerika und Asien sowie Gegenwind von der Währungsseite haben den US-Getränkekonzern Coca-Cola zum Start in das Jahr ausgebremst. Zudem belasteten Umstrukturierungen im Abfüllgeschäft. Der Erlös sank konzernweit im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Organisch, also ohne Zu- und Verkäufe und Währungseffekte, kletterte der Umsatz jedoch um 6 Prozent - womit Coca-Cola besser etwas besser abschnitt als am Markt erwartet.