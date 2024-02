Coca-Cola peilt im laufenden Jahr ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis sieben Prozent an. 2023 stieg der Umsatz auf dieser Basis um zwölf Prozent, wie der US-Getränkeriese am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Coca-Cola hatte seine Prognose im vergangenen Jahr zweimal erhöht und zuletzt ein Plus von zehn bis elf Prozent anvisiert.