Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hat sich im dritten Quartal besser entwickelt als erwartet. In den drei Monaten bis Ende September schrumpfte der Nettoumsatz zwar um ein Prozent auf 11,85 Milliarden US-Dollar (rund 10,96 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - betrug das Wachstum aber neun Prozent. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Dabei profitierte der Konzern weiter von gestiegenen Preisen und konnte so geringere Verkaufsmengen ausgleichen.