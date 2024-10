Der aktuelle CFO Bernd Hirsch trete von seinem Amt zurück. Er werden noch bis Juni 2025 bei Cofra tätig bleiben. Laut Mitteilung wolle er seine Karriere in einer nicht-exekutiven Funktion fortsetzen. Seit seiner Ernennung im Jahr 2020 habe er die finanzielle Disziplin der Gruppe in einem turbulenten Marktumfeld bewahren können, schreibt Cofra in der Mitteilung.