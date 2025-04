Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive wird angesichts der US-Zollpolitik vorsichtiger für das laufende Jahr. Der Umsatz soll 2025 organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, nun um zwei bis vier Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte.