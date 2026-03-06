Für das Erreichen der Mittelfristziele gibt sich Coltene indes mehr Zeit. Neu sollen das angepeilte organische Wachstum von 3 bis 5 Prozent und die EBIT-Marge von 13 bis 15 Prozent erst bis 2028 erreicht werden. Am Investorentag im Jahr 2024 hatte man als Zeithorizont dafür noch das Jahr 2027 angegeben. Derzeit wachse aber der Markt langsamer als damals angenommen, hiess es.