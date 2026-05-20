Wer seine Aktien an die italienische Grossbank verkaufe - und das auch noch unter Wert - handele sich erhebliche Risiken ein. Neben den grossen Hürden für eine Umsetzung der Unicredit-Pläne müssten die Aktionäre als künftige Miteigentümer der Mailänder Bank auch deren hauseigene Probleme mittragen, warnt Aufsichtsratschef Weidmann und spricht von «einem erhöhten Exposure gegenüber italienischen Staatsanleihen, einer deutlich höheren Quote notleidender Kredite und einem immer noch signifikanten Russlandgeschäft». Die Unicredit ist eine der grössten noch aktiven Auslandsbanken in Russland, auch wenn sie jüngst den Verkauf russischer Geschäftsteile an einen Investor vom Persischen Golf eingeleitet hat.