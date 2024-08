Abseits der Rechtsstreitigkeiten läuft es bei der mBank gut. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte im zweiten Quartal um fast 40 Prozent auf 447 Millionen Euro zu. Im Firmen- und Privatkundengeschäft stieg das operative Ergebnis nicht so deutlich. So zog es in der Privatkundensparte um vier Prozent auf 311 Millionen Euro an. Im Geschäft mit Firmenkunden legte es um etwas mehr als ein Fünftel auf 551 Millionen Euro zu. Konzernweit ging das operative Ergebnis wegen der Sonderbelastungen zurück./zb/men/jha/he