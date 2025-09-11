Unicredit ante portas

Mit dem Abbau Tausender teurer Jobs und steigenden Überschüssen will die von der italienischen Grossbank Unicredit bedrängte Commerzbank ihre Eigenständigkeit retten. Die Unicredit ist inzwischen mit gut 26 Prozent mit grossem Abstand vor dem deutschen Staat grösster Einzelaktionär der Commerzbank. «Wir werden gegen Ende des Jahres bei etwa 30 Prozent sein», kündigte Unicredit-Chef Andrea Orcel vor einer Woche bei einer Bankentagung in Frankfurt an und skizzierte seinen Plan für eine Übernahme.