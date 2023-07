Das deutsche Institut sieht die grosse Stärke seiner Schweizer Aktivitäten in der "Begleitung von Firmenkunden bei ihren internationalen Aktivitäten". Was die Unternehmensgrösse angeht, so gebe es keine starre Untergrenze: "Aber ab 20 Millionen Franken Umsatz wird ein Firmenkunde für uns interessant" so Knof. Firmen dieser Grösse seien in der Regel im Exportgeschäft aktiv. Dagegen mache für die Commerzbank keinen Sinn, eine Bäckerei oder eine Reinigungsfirma als Kunden zu haben.