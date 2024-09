Die Geschäftserholung trieb auch die Aktien an. Trotz eines Rückschlags seit Mai hat sich der Kurs seit dem Frühjahr 2020 vervielfacht. An der Börse ist die Commerzbank - auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag - mittlerweile wieder 14,9 Milliarden Euro wert. Die Beteiligung des Bundes an der während der Weltfinanzkrise vor rund 16 Jahren teilverstaatlichten Bank hat damit einen Wert von knapp 2,5 Milliarden Euro.