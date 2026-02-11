Hartes Ringen mit Unicredit

Die Unicredit mit Sitz in Mailand buhlt seit September 2024 um die Commerzbank und verspricht sich von einer Übernahme Vorteile im deutschen Markt mit Privat- und Mittelstandskunden. Mit ihrer Tochter Hypovereinsbank ist sie hierzulande schon vertreten, was Einsparungen ermöglichen würde - ein Horrorszenario aus Sicht der Arbeitnehmervertreter. Inzwischen ist die Unicredit mit gut 26 Prozent der Anteile grösster Aktionär der Commerzbank und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent.