Die Commerzbank peilt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal für das Gesamtjahr 2023 jetzt einen Überschuss von rund 2,2 Milliarden Euro an. Bis 2027 will der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof das Nettoergebnis dann auf 3,4 Milliarden Euro steigern, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dazu soll vor allem ein gesteigerter Provisionsüberschuss beitragen. Der zuletzt stark gestiegene Zinsüberschuss soll im laufenden Jahr auf mehr als 8,1 Milliarden Euro zulegen, dürfte aber nach Einschätzung des Managements mittelfristig nur noch moderat wachsen.

08.11.2023 07:29