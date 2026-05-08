Gegenüber den heutigen Anteilseignern wirbt die Commerzbank-Spitze mit der Aussicht auf einen deutlich steigenden Aktienkurs, wenn sie eine Übernahme durch die Unicredit verhindern könne. «Das Angebot von Unicredit bewertet die Commerzbank deutlich unter ihrem Wert.» Die Aktionäre der Commerzbank würden von der Unicredit aufgefordert, auf Wertsteigerungspotenzial und Kontrolle zu verzichten, ohne dafür eine Prämie zu erhalten./stw/ben/DP/stw