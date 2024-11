Die an der Commerzbank interessierte italienische Grossbank Unicredit will die heimische Konkurrentin Banco BPM übernehmen. Die Grossbank bietet den BPM-Aktionären 0,175 eigene Aktien je Banco-BPM-Anteil. Dies teilte die Unicredit am Montag in Mailand mit. Bei derzeit etwas mehr als 1,5 Milliarden Banco-BPM-Aktien wären dies rund 265 Millionen Unicredit-Anteile.