Die italienische Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits grösster Aktionär der Commerzbank ist, hatte zuvor ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Dax-Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Grossbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, «ohne die Kontrolle zu erlangen». Offiziell vorlegen will die Unicredit ihr Angebot im Mai.