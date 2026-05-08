Bester Jahresstart seit 2011

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, die sich mit ihrem Team seit mittlerweile mehr als eineinhalb Jahren gegen eine Übernahme stemmt, sieht sich durch den besten Jahresstart seit 2011 in ihrem Kurs bestätigt: «Wir sind mit Ergebnissen auf Rekordniveau ins Jahr gestartet. Das beweist: Unsere Strategie funktioniert - und hat mehr Potenzial als ursprünglich geplant.» Daran müsse sich jede Alternative messen lassen. «Die Pläne der Unicredit überstehen den Realitätscheck nicht», sagte Orlopp in einer Telefonkonferenz.