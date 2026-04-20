Die Commerzbank wehrt sich weiter gegen die Übernahmegelüste von Unicredit und weist die jüngsten Ideen des Mailänder Instituts zurück. Was Unicredit am Morgen präsentiert habe, sei ein «Versuch, das erfolgreiche Geschäftsmodell der Commerzbank aufzubrechen, jedoch kein glaubwürdiger Plan zur Wertsteigerung», schrieb der Frankfurter Dax-Konzern am Montagabend. Dem italienischen Institut wirft die Commerzbank eine «anhaltend feindliche Taktik und irreführende Darstellungen» vor.