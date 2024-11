Die Commerzbank hat einen neuen Finanzchef gefunden. Der Aufsichtsrat beruft Carsten Schmitt in den Vorstand, wie das Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte. Schmitt kommt von der Danske Bank , war zuvor aber schon mehr als 20 Jahre in verschiedenen Positionen für die Commerzbank tätig. Er soll spätestens im Frühjahr 2025 übernehmen. Derzeit ist die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zusätzlich noch als Finanzchefin tätig. Orlopp hatte mitten im Übernahmekampf mit der Unicredit Anfang Oktober den Chefposten übernommen./niw/mis