Nach dem besten Quartal seit dem Jahresauftakt 2011 sieht sich die Commerzbank auf Kurs zum angepeilten Rekordgewinn im laufenden Jahr. «Wir sind mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet. Das starke Kundengeschäft und das sehr gute Ergebnis im ersten Quartal bestärken uns in unserem Ziel, den Gewinn 2024 zu steigern», bilanzierte Konzernchef Manfred Knof am Mittwoch. In die Karten spielt der Commerzbank mit ihrem Fokus auf mittelständische Unternehmen und Privatkunden, dass die Zinsen nicht so schnell fallen wie noch vor ein paar Monaten erwartet. Eine Belastung bleiben allerdings die Rechtsstreitigkeiten um Schweizer-Franken-Kredite in Polen.