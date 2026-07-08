Die Unicredit hat sich mit ihrem Übernahmeangebot nach eigenen Angaben mehr als 44 Prozent an der Commerzbank gesichert. Die Offerte wurde bis Ablauf für 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere angenommen. Zuvor hatten die Italiener schon ein Paket von 26,77 Prozent. Zusammen mit Kaufoptionen käme die Unicredit auf einen Anteil von 47,59 Prozent./als/ben/DP/jha