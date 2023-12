Die klassische Bankfiliale wird in den kommenden Jahren nach Einschätzung von Commerzbank -Privatkundenchef Thomas Schaufler weiter an Bedeutung verlieren. «In einigen Jahren haben Sie rein inhaltlich kaum noch einen Grund, in eine Filiale zu kommen. Ich glaube, dass dann alle Bankthemen über das Beratungscenter, über die Online-Kanäle machbar sein werden», sagte der Vorstand des Dax -Konzerns der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

25.12.2023 15:17