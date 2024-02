Angesichts gewaltiger Summen privater Gelder auf vergleichsweise niedrig verzinsten Konten macht sich Commerzbank-Privatkundenchef Thomas Schaufler für mehr Finanzbildung stark. «Das reine Sparen ist momentan leider, was die Kaufkraft betrifft, wirklich eine Geldvernichtung», sagte Schaufler am Mittwoch in Frankfurt bei der Vorstellung einer von der Commerzbank beauftragten Umfrage.

28.02.2024 13:58