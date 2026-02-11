Die Commerzbank vollzieht eine Kehrtwende und will sich dem europäischen Bezahldienst Wero anschliessen. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand getroffen, sagte Bankchefin Bettina Orlopp bei der Vorlage der Jahreszahlen in Frankfurt. Man befinde sich derzeit in Diskussionen, «wie und wann die Einführung auch bei uns für unseren Kunden erfolgen» könne.