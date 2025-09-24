Die Commerzbank kauft wie angekündigt im grossen Stil eigene Aktien zurück. Bis 10. Februar 2026 will das Geldhaus dafür bis zu einer Milliarde Euro ausgeben, wie es am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dies habe der Vorstand nach der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur des Bundes beschlossen. Der Kurs der Commerzbank-Aktie sprang nach den Neuigkeiten in die Höhe und lag zuletzt noch mit 1,4 Prozent im Plus bei 31,54 Euro. Der Aktienrückkauf ist der fünfte des Dax-Konzerns seit 2023 und soll an diesem Donnerstag beginnen.