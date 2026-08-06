Die Commerzbank hat im zweiten Quartal fast doppelt so viel verdient wie ein Jahr zuvor und sucht auf dieser Basis nun das Gespräch mit ihrer Grossaktionärin Unicredit . Der Überschuss im Zeitraum April bis Juni legte auf 898 Millionen Euro zu, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Das war noch mehr als von Analysten erwartet. Ein Jahr zuvor hatten Kosten für den Abbau Tausender Jobs den Gewinn auf 462 Millionen gedrückt. Nach einem Rekordergebnis im ersten Halbjahr sieht sich die Commerzbank nun «voll auf Kurs, ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr zu erreichen».