Die Commerzbank hat in ihrem Abwehrkampf gegen die Unicredit einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. 834 Millionen Euro Gewinn bedeuteten den besten Jahresauftakt in der Geschichte der Bank und zugleich das beste Quartalsergebnis seit dem ersten Vierteljahr 2011, wie der Dax-Konzern am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zugleich übertraf das Institut die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.