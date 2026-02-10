Die Commerzbank hat im abgelaufenen Jahr ihr eigenes Gewinnziel übertroffen. Trotz Sonderkosten für den Abbau tausender Stellen lag der Überschuss bei 2,63 Milliarden Euro und verfehlte damit nur knapp den Vorjahreswert von 2,68 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern überraschend am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Vorstandschefin Bettina Orlopp hatte ihr Gewinnziel im Sommer auf etwa 2,5 Milliarden angehoben. Die Dividende soll nun von 0,65 auf 1,10 Euro je Aktie steigen. Zudem will die Bank bis zu 540 Millionen Euro in einen weiteren Aktienrückkauf stecken. Mit Jahresgewinn und Dividende übertraf die Commerzbank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.