Orlopp: Eigenständige Commerzbank hat sehr gute Perspektiven

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp betont in ihrer Rede an die Aktionäre: «Es ist unser grosses Ziel, die Commerzbank als feste Grösse unter den erfolgreichen europäischen Banken zu etablieren.» Natürlich sei der Vorstand «jederzeit bereit, uns auch alternative Optionen ergebnisoffen anzuschauen», sagt Orlopp. Priorität habe aber die zügige Umsetzung der eigenen Strategie. Die Commerzbank will ihre Eigenständigkeit durch den Abbau Tausender teurer Jobs und steigende Überschüssen retten.