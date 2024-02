Beflügelt von der Zinswende strebt die Commerzbank nach einem Rekordjahr ein weiteres Gewinnplus an. «Das Geschäftsjahr 2023 ist für die Commerzbank hervorragend gelaufen», bilanzierte Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag in Frankfurt. «Auf dieser Basis werden wir das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern.»

15.02.2024 08:36